 

Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии

13.07.2021, 19:30, Новости дня
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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в РФ с 1 января 2022 года.



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