Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в РФ с 1 января 2022 года.