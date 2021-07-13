Родители 7 млн детей подали заявления на «школьную» выплату через госуслуги

Заявление на выплаты 10 тыс. рублей на ребенка-школьника через госуслуги подали уже 4,5 млн родителей, сообщили в Минцифры.

«По данным на 18:00 13 июля 4,5 млн родителей, а это почти 7 млн детей, уже подали заявления на выплаты», – уточнили в министерстве, передает ТАСС.

В соответствии с указом президента РФ все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. Предполагалось, что подать документы на выплату через госуслуги можно будет, начиная с 15 июля 2021 года, однако уже с 11 июля гражданам начали приходить уведомления о возможности получить новую выплату. Портал направил сообщения 12,5 млн родителей.

В министерстве добавили, что необходимо было зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. Среднее время проверки заявления составило менее минуты, если пользователь не менял расчетный счет. Также крупные банки, такие как Сбербанк, ВТБ, «Альфа-банк», «Почта банк» и другие, предложили своим клиентам дополнительные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета.

Ранее в «Единой России» рассказали, как воспользоваться новыми мерами поддержки семей с детьми.