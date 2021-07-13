От патчей для декольте до крема со смолой: бьюти-дайджест недели

PMP Organic Beauty

PMP Organic Beauty разработал новую коллекцию образов, которую первыми продемонстрировали на себе подруги студий — актрисы Светлана Иванова, Катерина Шпица, Виктория Толстоганова и Анна Цуканова-Котт. Над естественными, но яркими “луками” героинь работала команда во главе с арт-директором Вадимом Носиковым и визажистом Инессой Хижун. Съемка прошла в интерьерах студии PMP Olymp.

dr.brandt

Новая сыворотка C Scription Brightening Serum предназначена для кожи, по разным причинам утратившей здоровый вид. Она на 25% состоит из прошедших клинические испытания ингредиентов, которые способствуют интенсивной выработке коллагена. Звезда состава – особо эффективная форма витамина C, известная как Тетрагексилдецил Аскорбат.

Ansaligy

Cамый большой гидрогелевый патч в коллекции бренда предназначен для ухода за зоной декольте. Продукт в форме сердца призван улучшать тонус кожи, выравнивать тон и рельеф, а также глубоко увлажнять. В составе – экстракт иглицы, белок кигелин из плодов кигелии африканской, сок листьев бульбины кустарниковой, экстракт лакричника.

L’Oréal Professionnel Paris

Metal Detox – инновация L’Oréal Professionnel Paris для окрашивания, балаяжа и осветления волос. Новая технология обещает окрашивание без ломкости, без потери мощности осветления и изменения оттенка. Это новый профессиональный детокс-протокол, позволяющий нейтрализовать металл. Услуга проводится в три этапа в салоне. Для домашнего ухода – шампунь, очищающий от частиц металла, и защитная маска.

John Varvatos

John Varvatos XX и John Varvatos Artisan XX – два новых аромата, посвященные юбилею марки. Первый воспевает профессиональное мастерство. В нем – древесно-восточный оттенок кардамона, цветов апельсина и сандалового дерева. John Varvatos XX Artisan – аромат, воспевающий признательность за образы и творения. Он характеризуется свежестью, которая поддерживается цветочными и землистыми древесными нотами.

Ausganica

Эмульсия для лица “Роза”, обладающая ревитализирующим и защитным действием, содержит более 90% сертифицированных органических ингредиентов. Главные герои состава – экстракт смолы гуггула, экстракт листьев оливы, дипальмитоил гидроксипролин и другие. Дополняет формулу средства гиалуроновая кислота, полученная из свеклы и пшеницы.

“Пальчики”

Сеть салонов представила лимитированную коллекцию гелей Sunny Summer корейского бренда Bandi. В нее вошли шесть неоновых оттенков, которые стоит попробовать в этом сезоне: Sunny Yellow “Солнечный апельсин”, Sunny Pink “Розовое солнце”, Sunny Purple “Солнечный лиловый”, Sunny Sky “Летний небесный”, Sunny Yellow “Солнечный луч”, Sunny Green “Летний травяной”.

PARFÉ

PARFÉ 21 – новинка в формате travel-size – содержит ноты клубники, малины, розы и сандалового дерева. Фруктово-мускусный парфюм – мечта жительниц мегаполиса: его удобно брать с собой в поездки, а за счет роллера наносить можно прямо на ходу. Аромат выходит в чехле лимитированных оттенков – оранжевом и бирюзовом.

Camay

Бренд представил новую линейку Camay Botanicals, акцент в которой сделал на яркие ароматы – сакура, ирис и другие. В составе жидкого мыла, гелей для душа и других средств – миндальное масло, коллаген и витамины. “Новая линейка – прекрасная возможность побаловать себя, укрыться от насущных проблем и прислушаться к своему телу”, – говорит амбассадор бренда Анна Хилькевич.