Кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра. СМИ назвали фамилии

Как сообщает “Украинская правда” со ссылкой на свои источники в Кабмине, министр юстиции Денис Малюська находится сейчас в Офисе президента, где его будут просить написать заявление об увольнении. То же ждет министра обороны Андрея Тарана и, вероятно, министра культуры Александра Ткаченко.

LB.ua со ссылкой на свои источники тоже сообщает о возможной отставке трех министров, упоминая Тарана и Малюську.

Кроме того, Telegram-канал “УП. Off the record” сообщает, что 17 июня президент Украины Владимир Зеленский собирает депутатов из фракции “Слуга народа” на большое закрытое совещание. ZN.UA, ссылаясь на свои источники в “Слуге народа”, сообщает, что кадровые решения по Тарану и Малюське рассмотрят на этом заседании. Также на повестке дня – вопрос обсуждения претензий, которые существуют к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Контекст:

Малюська был назначен министром юстиции 29 августа 2019 года. Ткаченко и Таран возглавили Министерство культуры и информационной политики и Министерство обороны 4 июня и 4 марта 2020 года соответственно.

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