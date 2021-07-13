“Батькивщина” не будет голосовать за отставку Авакова, “Европейская солидарность” еще не определилась

“Мы не принимали участия в голосовании за отставку ни одного министра, потому что мы не формировали это правительство, а поэтому абсолютно не несем ответственность за последствия его работы. Как и раньше, ни за какие отставки мы голосовать не будем”, – сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что смена отдельных лиц не имеет смысла, поскольку необходимо “менять всю эту власть и менять полностью стратегию развития Украины”.

По словам Тимошенко, у нее на данный момент нет информации о возможном заседании Рады 15 июля, на котором может быть проголосован вопрос об отставке Авакова.

18 мая, когда Рада увольняла Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко с должности министра экономики и Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины, фракция “Батьківщина” вышла из зала до отчетов министров об итогах их деятельности. Тимошенко тогда заявила, что они не будут участвовать в “шоу по защите доброго царя и уничтожению плохих бояр”.

Член фракции “Европейская Солидарность” Виктория Сюмар сказала агентству “Интерфакс-Украина”, что “фракция будет определяться перед голосованием” по поводу отставки Авакова.

О причинах отставки она ничего не знает. “Очевидно, что они – внутри провластной команды”, – сказала Сюмар.

Фракция “Слуга народа” сегодня вечером проводит заседание, на котором обсуждается этот вопрос.

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент.

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 14 июня 2021 года, заявил, что “эту отставку обсуждают всю жизнь”, но конкретных инициатив в парламент, за исключением прошлогодней, не поступало.

На вопрос, грозит ли отставка кому-то из министров, Корниенко добавил: “Давайте до осени уже без возни. Мы с [главой фракции “Слуга народа” Давидом] Арахамией пообещали, что до осени будет все спокойно”.

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