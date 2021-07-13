Квасьневский: Холокост – это беспрецедентная трагедия. Жертв Бабьего Яра убивали два раза – сначала нацисты, а потом советские полицаи

“В трагической истории Холокоста Бабий Яр занимает особое место. Ведь жертв Бабьего Яра убивали два раза – сначала нацисты во время войны, а потом советские полицаи. И долгое время эта трагедия была тайной, табу”, – отметил Квасьневский.

По его мнению, Холокост – это беспрецедентная трагедия.

“Мы должны объяснить, особенно молодому поколению, что Холокост имел место быть… Вопрос отношений между нациями – очень чувствительный. Еврейская диаспора во многих странах сотворила множество фантастических и тяжелых страниц истории… Нам нужна такие места, как Мемориальный центр “Бабий Яр”. Если вы хотите показать последствия этой трагедии и предотвратить их в будущем, то очень важно иметь место, где можно вести подобные беседы с молодым поколением”, – сказал экс-президент.

По словам Квасьневского, он был во многих музеях Холокоста по всему миру. Он считает, что мемориальный центр в Украине будет уникальным.

Экс-президент также добавил, что нужно уделять больше внимания вопросу примирения народов, так как это “лучшее лекарство” против ксенофобии, расизма и антисемитизма.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект “Бабий Яр” будет введен в действие в 2021 году.

13 июля 2021 года художественный руководитель “Бабьего Яра” Илья Хржановский сказал, что это будет крупнейший музейный комплекс в Европе – более 40 тыс. м2.

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