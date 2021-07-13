Соединенные Штаты считают “Северный поток – 2” плохим делом – поверенный по делам США в Украине

“Хочу расставить все точки над “і”. США считают “Северный поток” плохим делом. Это плохо для Украины, это плохо для энергетической безопасности Европы, плохо для Польши и стран Балтии. И дело не в том, что наша позиция якобы изменилась. Мы ввели санкции против российских суден и компаний, которые участвовали в этом”, – сказал он.

По словам американского временного поверенного, в этом вопросе Вашингтон “пытался дать простор дипломатии”.

“Германия говорит, они – лидеры Европы. Мы спрашиваем: “Пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и восточной Европы?”. Это наша принципиальная позиция”, – объяснил Кент.

Он отметил, что после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель отправиться на встречу с президентом США Джо Байденом.

“Посмотрим, что будет через неделю”, – подчеркнул Кент.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки газопровода.

Директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

По оценкам “Оператора ГТС Украины”, прямые и косвенные потери Украины от запуска “Северного потока – 2” составят около $5–6 млрд в год. В частности, примерно на $50 за 1 тыс. м³ подорожает газ, поскольку стоимость его транспортировки в Украину возрастет.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

В Офисе президента заявляли, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

—