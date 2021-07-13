В китайской провинции Чжэцзян найдены лакированные изделия возрастом около 8 тысяч лет

О том, насколько древними являются традиции китайских ремесленников, историкам известно давно. Однако никто не ожидал, что китайские технологии много тысяч лет назад настолько опережали свое время.

Во время раскопок в провинции Чжэцзян найдены два уникальных изделия, которые были покрыты лаком. Состав ученые пока устанавливают. Однако уже известно, что одно изделие было изготовлено примерно 7800 лет назад, а другому уже около 8300 лет!

Скорее всего, изделия являются обломками древних музыкальных инструментов или каких-то орудий производства, возможно, предназначенных для плетения, говорят ученые. На сегодня это самые древние вещи, найденные археологами, которые были покрыты лаком.