На солдатах США протестируют пилюлю, замедляющую старение

Представители организации SOCOM, управляющей американскими силами Spec Ops, намерены протестировать на солдатах США специальную пилюлю. По некоторым данным, лекарственное вещество, которое они получат в следующем месяце, замедляет старение.

Разработкой данного препарата занимается компания MetroBiotech. В его основе лежит цель повысить уровень молекулы НАД+. Она имеет «критически важное значение для того, чтобы клетки организма лучше функционировали». По словам командующего военно-морским флотом Тима Хоукинса, ведется работа над созданием нутрицевтической системы. Данные пилюли подойдут как военнослужащим, так и гражданским. Предполагается, что применение таблеток будет способно повысить производительность человека и его выносливость. Кроме этого, препарат поможет быстрее восстанавливаться после травм.

Когда уровень НАД+ снижается, организм быстрее стареет, а также появляются различные воспаления и сопутствующие заболевания. Представители SOCOM хотят использовать данные пилюли, чтобы предотвратить у солдат возрастные изменения. Они думают, что нутрицевтическая система улучшит физическую форму военнослужащих и повлияет на их умственную подготовку. Тестировать таблетки планируют на ограниченной группе солдат.

Источник: trendymen.ru