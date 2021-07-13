 

На солдатах США протестируют пилюлю, замедляющую старение

13.07.2021, 19:14, Разное
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Представители организации SOCOM, управляющей американскими силами Spec Ops, намерены протестировать на солдатах США специальную пилюлю. По некоторым данным, лекарственное вещество, которое они получат в следующем месяце, замедляет старение.
Разработкой данного препарата занимается компания MetroBiotech. В его основе лежит цель повысить уровень молекулы НАД+. Она имеет «критически важное значение для того, чтобы клетки организма лучше функционировали». По словам командующего военно-морским флотом Тима Хоукинса, ведется работа над созданием нутрицевтической системы. Данные пилюли подойдут как военнослужащим, так и гражданским. Предполагается, что применение таблеток будет способно повысить производительность человека и его выносливость. Кроме этого, препарат поможет быстрее восстанавливаться после травм.

Когда уровень НАД+ снижается, организм быстрее стареет, а также появляются различные воспаления и сопутствующие заболевания. Представители SOCOM хотят использовать данные пилюли, чтобы предотвратить у солдат возрастные изменения. Они думают, что нутрицевтическая система улучшит физическую форму военнослужащих и повлияет на их умственную подготовку. Тестировать таблетки планируют на ограниченной группе солдат.

Источник: trendymen.ru



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