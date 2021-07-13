Метеоролог Владимир Иванов объяснил причину аномальной жары в России

Директор Института экспериментальной метеорологии в городе Обнинск Владимир Иванов объяснил причину аномальной жары в России. Исходя из его слов, во всём виноват тёплый антицкилон, находящийся без движения.

С начала лета на европейской части РФ уже было поставлено несколько температурных рекордов и, как утверждают метеорологи, высокие показатели термометров могут снова побеспокоить граждан страны. Эксперт рассказал, что сейчас над Россией остановился мощный антициклон, препятствующий смене воздушных масс. Сам он физически не является преградой для других циклонов, но поднимающийся вверх горячий воздух становится настоящей стеной, преодолеть которую крайне тяжело.

Помимо изучения погодных условий, в институте также занимаются борьбой с ними. Уже имеются действенные методы противостояния граду и густым туманам. Касательно антициклона, зависшего над Россией, то в этом случае требуется куда больше данных. Необходимо сначала тщательно изучить аномалию, а уже после выработать действенный метод борьбы с ней.

Источник: gtrk-kaluga.ru