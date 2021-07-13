Виктория Боня сменила имидж и вновь стала блондинкой

В своем микроблоге Instagram Виктория Боня поделилась с подписчиками новостью о том, что она сменила имидж. 41-летняя звезда призналась, что давно хотела снова стать блондинкой.

Виктория Боня длительное время не решалась на перемены, поэтому решила уточнить у фолловеров, правильный ли выбор сделала. В комментариях многие написали экс-участнице «ДОМа-2», что со светлыми волосами ее лицо более выразительное, чем с русыми. Однако нашлись пользователи, которым перемены Виктории Бони пришлись не по душе. Им кажется, что ей лучше с темными волосами, так как образ более яркий.

Вновь стать блондинкой инстадива решила перед вылетом в Африку, где она снимается в новом проекте канала ТНТ вместе с Ольгой Бузовой. Некоторые поклонники предположили, что Виктория Боня воодушевилась переменами поющей телеведущей, которая недавно перекрасилась в светлый цвет. Ее даже обвинили в плагиате, но на комментарии хейтеров знаменитость никак не отреагировала.