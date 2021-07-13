 

Во время визита в США Меркель ожидает «прощальный ужин»

13.07.2021, 19:12, Новости дня
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По приезде в США на этой неделе канцлера Германии Ангелу Меркель ожидает приятный сюрприз: «прощальный ужин» в компании главы Белого дома Джо Байдена, пишет RND. Дело в том, что осенью она завершает свой 16-летний срок работы на посту главы ФРГ. Такой приём — это «знак особой близости» и возможность тихо сказать «бай-бай», рассказывает немецкое издание.


Reuters

На этой неделе должен состояться последний официальный рабочий визит канцлера Германии Ангелы Меркель в США, пишет RND. Осенью она завершает свой 16-летний срок работы на посту главы ФРГ. И в Вашингтоне её ожидает «непривычно дружелюбный» приём, особенно на фоне последних четырёх лет президентства Дональда Трампа. За это время приезды в США не доставляли Меркель никакого удовольствия. С бывшим главой Белого дома она встречалась два раза: в 2017 и 2018 годах, — а в 2019-м предпочла слетать в Бостон, чтобы получить там звание почётного доктора Гарвардского университета.

Теперь же многое изменилось, продолжает издание. Байден и Меркель знают друг друга уже давно и ценят свои отношения. Пока что финальная версия программы её пребывания в стране не утверждена, но планируется, что в четверг она выступит с речью, а потом встретится с Байденом. В качестве «знака особой близости» президент пригласил её в Белый дом на своеобразный «прощальный ужин», чтобы тихо сказать «бай-бай».

И всё же эксперты считают, что немцам не стоит быть слишком самодовольными. Правительство Байдена всё-таки заинтересовано в результатах. Для него восстановление трансатлантических отношений не самоцель, а шаг на пути к достижению более амбициозных целей. Президент США хочет усилить либеральные демократии в противостоянии с авторитарными режимами, а это значит, что союзникам нужно будет проявлять жёсткость в отношениях с Китаем, а также Россией.

После временного отказа от санкций против «Северного потока — 2» Байден отправил Германии дружелюбный сигнал. Теперь же в Вашингтоне ожидают, что Берлин пойдёт на уступки. В частности, речь идёт об обеспечении Украине компенсаций в связи с тем, что она утратит значение как страна-транзитёр. Но в Берлине рассчитывают, что это не единственный вопрос, который удастся обсудить Меркель и Байдену. На встрече речь также пойдёт о борьбе с глобальным потеплением, пандемией коронавируса и оборонной политике. 



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