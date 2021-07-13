Стопами Китая — индийские штаты призывают семьи ограничиться двумя детьми

Индийские штаты Уттар-Прадеш и Ассам выступили с новыми инициативами, направленными на контроль над ростом численности населения и схожими с мерами, до недавних пор действовавшими в Китае, пишет Insider. В соответствии с новыми законопроектами, семьи, которые заводят более двух детей, не смогут претендовать на государственные субсидии, а родители, которые согласны на добровольную стерилизацию, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку.



Reuters

Во Всемирный день народонаселения, который отмечается 11 июля, власти некоторых индийских штатов выступили с рядом новых инициатив, направленных на усиление контроля над ростом численности населения в стране, пишет Insider. По словам издания, предложенные правила напоминают меры, действовавшие ранее в Китае.

Инициативы были выдвинуты властями двух индийских штатов — Уттар-Прадеш и Ассам. Один лишь Уттар-Прадеш, в котором проживает 240 миллионов человек, если бы считался отдельным государством, мог бы занять пятое место среди стран с самой большой численностью населения — сразу после США и Индонезии.

Как ожидается, к 2027 году Индия в целом обгонит Китай и станет самой многонаселённой страной мира. Но в отличие от КНР, где до недавних пор семьи, в которых рождалось более двух детей, должны были выплачивать существенные штрафы, в целом в Индии подобных правил пока нет. Однако власти штата Уттар-Прадеш предложили ввести «Новую политику в отношении населения», которая предусматривает бонусы для тех, кто ограничивается двумя детьми, и санкции для тех, кто с такими мерами не согласен.

Кроме того, в соответствии с местным законопроектом, если хотя бы один родитель согласится на добровольную стерилизацию, семья может рассчитывать на различные налоговые льготы и субсидии. При этом те, кто всё-таки решится завести более двух детей, будут лишены возможности претендовать на финансовую поддержку государства и занимать посты в местном правительстве.

«Рост численности населения — корень серьёзных проблем, включая превалирующее в обществе неравенство. Контроль над численностью населения — условие, необходимое для создания продвинутого общества», — написал главный министр штата Йоги Адитьянатх в своём Twitter 11 июля.

Законопроект в Уттар-Прадеш вынесен на общественное обсуждение до 19 июля. После этого инициативу рассмотрит законодательная ассамблея штата.

Химанта Бисва Сарма, главный министр Ассама, в котором проживает 36 миллионов человек, заявил, что стремительный рост численности населения в некоторых частях региона «стал угрозой для развития штата». Ещё в июне госдеятель отметил, что собирается вводить политику контроля над рождаемостью и лишать субсидий и прочих привилегий семьи, которые хотят воспитывать более двух детей.

При этом, как напоминает Insider, 31 мая Китай, столкнувшийся с проблемой старения населения и спада рождаемости, наоборот, разрешил парам заводить по три ребёнка. А в 2016 году Пекин отменил действовавшую в течение нескольких десятилетий политику «одна семья — один ребёнок».