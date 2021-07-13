В офисе Зеленского назвали статью Путина об Украине «безупречным агитационным плакатом»

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал статью Владимира Путина на тему исторического единства российского и украинского народов «безупречным агитационным плакатом» и «абсолютной и незамутнённой пропагандой в концентрированном виде». В комментарии «Вестям» чиновник добавил, что жизнь многих народов, населяющих Украину, — это то, что не может быть адекватно отражено политическим текстом.



Reuters

Жизнь соседних русского и украинского народов всегда полна как общих трагедий, так и общих достижений. Об этом в эксклюзивном заявлении для портала «Вести» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя статью Владимира Путина об Украине.

«Абсолютная и незамутнённая пропаганда в концентрированном виде. Вместо обсуждения реалий сегодняшней повестки банальная истерическая рефлексия. Попытка описать более чем тысячелетнюю историю нескольких народов в одной статье всегда очень опасна скатыванием в примитивизацию и плакатизацию истории. Жизнь русских, украинцев, поляков, литовцев, белорусов, евреев и других народов на территории нашей части Европы — это то, что не может быть адекватно отражено политическим текстом. Единственное, что получится, — это безупречный агитационный плакат», — отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что об этом уже не раз высказывался президент Украины Владимир Зеленский.

«Спорить с плакатом? Обсуждать отдельные художественные искажения пропагандистского характера? Не имеет смысла. Рисовать в ответ свой агитационный плакат? Тоже напрасное занятие. Жизнь соседних народов всегда полна общих трагедий и общих достижений. Об этом, кстати, весьма внятно уже высказывался Владимир Зеленский. Тем не менее любой наблюдатель может расставить исторические акценты в своих интересах — именно это и сделал господин Путин. Удивляет ли его трактовка? Безусловно нет. По-видимому, это позиция, которую он приобрёл уже очень давно, и она полностью соответствует советскому учебнику истории. Даже без попытки взглянуть шире на исторический контекст с учётом последних 30 лет», — добавил советник главы офиса президента.

Подоляк отметил, что общая история украинского и русского народов не может быть причиной для продолжения боевых действий в Донбассе.

«Оккупированная часть Донбасса — это территория, на которой представителям наших народов хуже всего именно из-за оккупации, и не имеет значения, что люди там думают о нашей общей истории. Нигде в мире нет более опасного места для русских, чем Донецк и Луганск сейчас. Кто в этом виноват? Безусловно, не Мазепа, не Скоропадский, не уния, не Центральная Рада и не кто-либо другой из статьи господина Путина. Скорее, это выглядит как психотерапевтическая попытка самооправдаться за агрессию. А вот решение о мире на Украине — а значит, о прекращении огня и о выводе иностранных войск с территории Украины — может быть принято в Кремле. Именно это решение необходимо, и его не удастся заговорить какими-либо рассуждениями об истории», — резюмировал чиновник.

Как напоминает издание, ранее президент РФ Владимир Путин опубликовал статью на тему исторического единства российского и украинского народов. Текст состоит из трёх условных частей: подробного исторического экскурса, описания раскола между Украиной и Россией в 2013 году и приглашения Киева к диалогу с Москвой.