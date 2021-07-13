 

Анна Кузнецова: “ЕР” займется обеспечением безопасности детей

13.07.2021, 19:08, Разное
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова продолжает встречи с экспертным сообществом и гражданами страны для сбора инициатив и предложений, которые необходимо включить в народную программу партии “Единая Россия”. Во время встречи с секретарем Приморского регионального отделения “ЕР”, губернатором Олегом Кожемяко речь шла об обеспечении безопасности учащихся.

Анна Кузнецова затронула важную проблему. Она отметила, что каждый третий ребенок в России, по данным опросов, сталкивался с так называемым “буллингом”. Однако только один из десяти родителей знает о существовании такой ситуации.

Кстати, вопросы обеспечения безопасности детей недавно обсуждалась с президентом России. Владимир Путин поручил разработать соответствующую стратегию на федеральном уровне.

“Сегодня тема безопасности ребенка воспринимается по-другому. Мы говорим не только о физической безопасности, но и о психологической, о комфортной среде. Речь идет о проблеме, которая волнует огромное число детей и родителей. Надеюсь, мы сможем выработать в регионе как концептуальные предложения, так и конкретные меры, которые помогут не только Приморью, но и другим регионам, которые также ищут решения вопросов, связанных с организацией комфортной среды в образовательных организациях”, — сказала Кузнецова.

Детский омбудсмен также подчеркнула, что ресурсы для повышения безопасности и комфорта образовательной среды заложены в президентском законе об укреплении воспитательного компонента в образовании. Она заявила о необходимости мониторинга качества воспитательной работы в школах.

Напомним, что Анна Кузнецова по предложению президента Владимира Путина вошла в пятерку лидеров федерального списка “Единой России” на предстоящих парламентских выборах.



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