Мнение: Аваков подал в отставку

Безотносительно причин отставки Авакова (будь то монополизация окружением Зеленского всех рычагов силовой власти или же подготовки Аваковым и его спонсорами отдельного проекта), надо ясно понимать, что в общем контексте это лишь замена одной шестеренки на другую, без коррекции генерального курса определяемого отнюдь не на Украине.

PS. Когда убийца и коррупционер рассуждает о чести, это весьма забавно.

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