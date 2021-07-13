Мнение: Аваков подал в отставку
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Безотносительно причин отставки Авакова (будь то монополизация окружением Зеленского всех рычагов силовой власти или же подготовки Аваковым и его спонсорами отдельного проекта), надо ясно понимать, что в общем контексте это лишь замена одной шестеренки на другую, без коррекции генерального курса определяемого отнюдь не на Украине.
PS. Когда убийца и коррупционер рассуждает о чести, это весьма забавно.
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Источник: Colonel Cassad
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