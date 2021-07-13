Мнение: Виды пурги

Опытным путем давным-давно установлено, что достаточно хотя бы одному профессиональному украинцу затронуть историческую тему (любую), он немедленно выведет ее на существование украинской цивилизации сквозь века и тысячелетия. Густо посыпая речь именами князей, названиями морей и рек, генеалогическими древами и прочей ахинеей. Впрочем, профессиональные русские, казахи или кто еще не сильно в этом отношении слабее. Главное здесь то, что на основании горячечного бреда той или иной степени интенсивности обосновываются претензии сегодняшнего дня — к кому угодно.

Собственно, вчерашняя путинская статья — ровно тот же профессионально-русский горячечный бред с претензиями на территориальные захваты и обоснованием этих претензий апелляциями к делам ушедших и давно забытых дней.

Когда такой фигней страдают интернетный фрики, воспринимается это в целом с юмором. Когда в роли интернетного фрика выступает президент страны — это немного другое. И дело даже не в том, что фрик или кретин не может быть президентом — конечно, может. В основном, это ключевой критерий отбора, а уж для диких деспотий — так и единственный. Но обычно рядом с гигантом мысли находятся специально подобранные люди, которые притормаживают его гениальность до относительно приемлемых значений. Не всегда, конечно, и тогда появляются душещипательные истории, как размножаются червячки, но обычно это срабатывает.

В этот раз не сработало. Вышла статья про Украину с рассуждениями на тему. А потому на арену выпустили Пескова, который не моргнув ни единым глазным отверстием, сообщил, что Россия имеет право рассматривать Украину и в границах 22, и в границах 91 года (причем так, как бог на душу положит), а вот Россию так рассматривать нельзя, ибо она и состава СССР никогда не выходила. Л — значит, логика.

Где именно в этой конструкции причинно-следственные связи или хотя бы элементарный здравый смысл, понять невозможно. Но с другой стороны, когда фюрер окончательно уехал в свой богатый внутренний мир и начинает демонстрировать все оттенки сумеречного состояния, то нужно выпускать для публичной расшифровки его мыслей либо светило психиатрии, либо пресс-секретаря. Выпускать светило еще рано. Вот когда нужно будет объяснять согражданам и мировому сообществу, как так получилось, что мы тут такого нахреновертили, то можно и светило. После чего плавно подходить к теме «Мы солдаты, мы выполняли приказ. А что фюрер был бесноватым — то не нашего солдатского ума».

Но пока фюрер всё еще у руля, то приходится довольствоваться пресс-секретарем. А он, как известно, такую пургу гонит — любой хамсин покажется рядом с ним штилем.

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