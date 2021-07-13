 

Модель Эшли Грэм ждет второго ребенка

13.07.2021, 18:34, Разное
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33-летняя американская модель Эшли Грэм снова беременна! Девушка и ее супруг видеооператор Джастин Эрвин скоро станут родителями во второй раз. Эшли долго хранила эту новость в секрете и сегодня опубликовала полуобнаженное фото в профиль, на котором видно округлившийся живот, у себя в Instagram.

Прошлый год был полон маленьких сюрпризов, больших огорчений, разных начинаний и новых историй. Я только начинаю осознавать и радоваться тому, что эта следующая глава значит для нас, – написала она под снимком.

Эшли Грэм

Кстати, это фото, как и многие другие откровенные снимки, которые Эшли публиковала во время первой беременности и после родов, сделал ее муж. Супруги вместе более 11 лет. А конце лета 2020-го они отметили десятую годовщину свадьбы.

Модель Эшли Грэм известна не только своими дефиле и съемками у модных брендов, но и особым отношением к своему телу. Она никогда не стеснялась откровенных и неретушированных кадров, а статус мамы не только не повлиял на ее позицию, но даже еще больше раскрепостил. Более того, первая беременность и набранные за то время килограммы сделали ее счастливее и увереннее в себе, о чем Грэм рассказывала в соцсетях:

За всю беременность я набрала 50 фунтов (чуть больше 22 кг. – прим. ред.). И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. И я очень благодарна тому, что мое тело и сын позволили мне быть такой же подвижной и гибкой. Между тренировками, йогой, иглоукалыванием и лимфатическим массажем я наконец приняла всю эту беременность и поняла, как чувствовать себя лучше всего.

На последних неделях первой беременности модель устроила нашумевшую в сети ню-фотосессию. А вскоре после родов снялась обнаженной вместе с новорожденным сыном, который появился на свет в январе прошлого года.

Эшли Грэм с сыном

О неуверенности в себе, о том, как полюбить себя в любой форме, и об одежде для женщин любых размеров Эшли рассказывала в интервью HELLO! в 2018 году:

В мире, где все вокруг пытаются ограничить человека рамками, своеобразным “ящиком” предубеждений и установок, уверенность в себе – настоящая роскошь. Рецепты от Эшли? Они простые, но в то же время слегка шокирующие. Во-первых, смотрите на себя в зеркало и говорите себе слова, которые работают как заклинания. Обнимайте себя, ласкайте, изучайте. Постарайтесь простить себе ошибки, совершенные когда-то, – а это иногда очень непросто! – и полюбите свою неповторимость. А потом скажите, уверенно глядя себе в глаза: “Я люблю тебя”. Не стесняйтесь говорить с собой – это не признак сумасшествия.

Джастин Эрвин с сыном



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