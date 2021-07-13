Шестеро привитых гостей на свадьбе в Техасе заразились SARS-CoV-2, один скончался



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Согласно отчету Медицинского колледжа Бейлора, свадьба с участием 92 человек состоялась в Хьюстоне в большом шатре на открытом воздухе. На церемонию пригласили только людей, которые прошли полную вакцинацию.

Вскоре после свадьбы у шестерых человек, присутствовавших там, появились симптомы COVID-19, тесты подтвердили диагноз. Двое из них были привиты вакциной Pfizer, двое — Moderna, еще двое гостей, супружеская пара из Индии, получили вакцину Covaxin. По мнению исследователей, именно зарубежные гости стали источником заражения других гостей, поскольку первые симптомы женщина почувствовала вечером после свадьбы, списав недомогание на долгий перелет и давление. При этом ПЦР-тестирование, которое пара проходила в аэропорту, были отрицательными. Секвенирование образцов вируса подтвердили, что она и другие гости были инфицированы вариантом дельта.

Все шестеро зараженных были от 53 до 69 лет, у двоих пациентов вскоре развились осложнения, месяц спустя один из них скончался — мужчина из Индии, привитый препаратом Covaxin. Авторы исследования отметили, что все заболевшие имели предпосылки к заражению и развитию симптоматического заболевания, поскольку они относились к группам риска из-за ожирения, диабета или гипертонии.

По мнению ученых, вариант дельта может снижать эффективность иммунного ответа, полученного после вакцинации. Поэтому даже полностью привитые люди должны сохранять бдительность, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, особенно если это пациенты из группы риска. Кроме того, может понадобиться ревакцинация для того, чтобы остановить распространение и появление новых вариантов SARS-CoV-2.