“Причины отказа очень мелкие и подлые”. Сергею Соседову отказали во въезде в Беларусь

“Сегодня МИД и Министерство информации Беларуси отказали мне во въезде в республику и участии в фестивале “Славянский базар в Витебске”, который я всегда поддерживал и на который должен был ехать в 21-й раз. Причем сделано это было накануне нашего отъезда в Витебск и без объяснения причин”, – написал Соседов 12 июля на своей странице в Facebook.

По словам 53-летнего критика, истинные причины отказа он знает, и они, по его словам, “очень мелкие и подлые”.

“Мининформ Беларуси, курируемый администрацией президента, мстит мне за мой отказ от участия в белорусском шоу “Х-Фактор” (а отказался я по многим причинам, главная из которых общественно-политическая обстановка в Беларуси)”, – убежден Соседов.

Он добавил, что при этом “всегда любил и поддерживал “Славянский базар” и категорически отказывал всем, кто призывал его бойкотировать этот фестиваль.

“Очень жаль добрых, доверчивых и прекрасных людей Беларуси. Сколько вам еще жить в этом аду! Жуткая, страшная, мразотная, человеконенавистническая власть! Будьте вы прокляты Никогда не призывал к бойкоту “Славянского базара”, а сейчас хочу это сделать. Не ходите, друзья, на фестиваль, где вместо дружбы, красоты и любви вас потчуют пошлой обязаловкой (заставляют покупать билеты), надоевшими “звёздами”, бесконечным уличным одергиванием, тотальной подозрительностью и ненавистью к каждому вашему слову и жесту! Нет “такому “Славянскому базару”! Он для всех нас закончился”, – подытожил Соседов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2671153933182785&id=100008646120495

Контекст:

Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. В 1996 году окончил газетно-журнальное отделение факультета журналистики Московского госуниверситета имени Ломоносова с красным дипломом.

Стал широко известен в середине 1990-х, когда стал принимать участие в телепрограмме “Акулы пера”. С 2010-го по 2015 год Соседов был одним из четырех судей шоу “Х-фактор” на СТБ. Известен своими критическими высказываниями в адрес артистов российского шоу-бизнеса.

Международный музыкальный фестиваль “Славянский базар” проводится с 1992 года. В 2021 году мероприятие запланировано на период с 14-го по 19 июля. Конкурс проводится под патронатом Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

После того как “Славянский базар” опубликовал программу, белорусы стали просить артистов в соцсетях не приезжать на фестиваль в связи с политическим кризисом в стране. Как отмечает TUT.BY, в гала-концерте мероприятия были заявлены украинские исполнители Олег Винник и Элина Иващенко (победительница фестиваля в 2020 году), но их фамилии вскоре исчезли с афиш.

В конце марта от участия в мероприятии отказался украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Его место занял другой украинский ведущий Андрей Доманский, однако вскоре он тоже сообщил, что не едет на фестиваль.

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