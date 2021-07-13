Витренко считает, что “Северный поток – 2” можно будет остановить даже после запуска

“Даже если он [газопровод] будет запущен, санкции США – а это наиболее действенное оружие – обычно применяются не к проектам на стадии строительства, а к работающим компаниям, работающему бизнесу. Поэтому мы верим, что Америка, осознавая опасность, которая существует от этого проекта для Европы, для всего свободного мира, все же применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект”, – заявил Витренко.

По мнению главы “Нафтогаза”, действенными являются только санкции против европейских компаний, потому что российские компании “специально работают только в России”. В частности, он отметил, что ограничения нужно ввести против Nord Stream 2 AG, швейцарской компании – официального оператора газопровода.

“Санкции против этой компании являются действенными, так как другие европейские компании просто не захотят с ней работать. Банки не захотят работать с этой компанией, покупатели газа или компании, которые будут бронировать мощности на этом газопроводе”, – добавил Витренко.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки газопровода.

Директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

По оценкам “Оператора ГТС Украины”, прямые и косвенные потери Украины от запуска “Северного потока – 2” составят около $5–6 млрд в год. В частности, примерно на $50 за 1 тыс. м³ подорожает газ, поскольку стоимость его транспортировки в Украину возрастет.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. В РФ это назвали “бегом с препятствиями по карусели”.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

В Офисе президента заявляли, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

—