Российские ученые разработали компьютерный метод проектирования новых полимеров

Принципиально новый метод проектирования новых полимерных материалов предложили сотрудники Ярославского технического университета. Ключевую роль здесь играет обработка данных при помощи компьютера.

Как сообщают ученые, в результате методика стала более эффективной, а потому в дальнейшем можно рассчитывать на получение лучших результатов.

Как правило, разработка очередного нового полимера, который должен обладать заданными качествами, уходит очень много времени, говорят эксперты. Однако при помощи компьютерной обработки информации можно ускорить процесс. Новые полимерные материалы очень нужны в отечественной промышленности. Теперь она сможет получить их быстрее.