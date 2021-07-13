 

Сотрудники УрФУ протестируют экологические пакеты на биоразлагаемость

13.07.2021, 18:22, Новости дня
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Сотрудники Уральского федерального университета решили убедиться в том, что предлагаемые нам сегодня биоразлагаемые пакеты действительно не нанося вреда окружающей среде.

Ученые решили высадить саженцы сибирской сосны, корни которых будут завернуты в три разных вида пакетов это обычные полиэтиленовые пакеты, бумажные и так называемые биоразлагаемые. Четвертую категорию всадят без обертывания корней прямо в почву.

Спустя некоторое время ученые будут брать пробы почвы и оценивать состояние самих растений. В результате исследователи попытаются установить, действительно ли так называемые биоразлагаемые пакеты, которыми сейчас пытаются заменить полиэтиленовые, безопасны для природы. И правда ли, что они легко распадаются в обычных условиях.  



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