Сотрудники УрФУ протестируют экологические пакеты на биоразлагаемость

Сотрудники Уральского федерального университета решили убедиться в том, что предлагаемые нам сегодня биоразлагаемые пакеты действительно не нанося вреда окружающей среде.

Ученые решили высадить саженцы сибирской сосны, корни которых будут завернуты в три разных вида пакетов это обычные полиэтиленовые пакеты, бумажные и так называемые биоразлагаемые. Четвертую категорию всадят без обертывания корней прямо в почву.

Спустя некоторое время ученые будут брать пробы почвы и оценивать состояние самих растений. В результате исследователи попытаются установить, действительно ли так называемые биоразлагаемые пакеты, которыми сейчас пытаются заменить полиэтиленовые, безопасны для природы. И правда ли, что они легко распадаются в обычных условиях.