Ученые назвали случаи, когда бесполезно пытаться похудеть

Международная группа учёных назвала случаи, когда бесполезно пытаться похудеть. Людям с двумя копиями гена GPR75 практически не удаётся сбросить лишние килограммы.

Исследователи взяли за основу результаты обширного генетического исследования с привлечением 645 тыс. человек из Великобритании и США. Они хотели найти те области генома, которые ответственны за набор лишнего веса. В итоге именно GPR75 стал главной причиной ожирения, так как у людей с одной копией этого гена или вообще без него вес был в среднем на 54% ниже, чем у обладателей «пары». Таким образом генетическая мутация, при которой ребёнку от родителей достаётся только один GPR75 или же вовсе в организме он отсутствует, помогает даже в случае употребления жирной пищи и сниженной активности не набирать лишние килограммы.

Несмотря на результаты, учёные не говорят о крайней бесполезности любых физических нагрузок или диет. Они лишь отметили, что проблема может действительно быть на генетическом уровне, но правильное питание, активный образ жизни и регулярные физические тренировки могут помочь сбросить лишний вес, пусть и не так эффективно. Также диетологи отмечают, что часто лишний вес может свидетельствовать о других заболеваниях, включая сахарный диабет. Именно поэтому комплексное обследование поможет определить истинную причину набора веса.

Источник: zoj.news