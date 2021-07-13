 

Ученые назвали случаи, когда бесполезно пытаться похудеть

13.07.2021, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международная группа учёных назвала случаи, когда бесполезно пытаться похудеть. Людям с двумя копиями гена GPR75 практически не удаётся сбросить лишние килограммы.
Исследователи взяли за основу результаты обширного генетического исследования с привлечением 645 тыс. человек из Великобритании и США. Они хотели найти те области генома, которые ответственны за набор лишнего веса. В итоге именно GPR75 стал главной причиной ожирения, так как у людей с одной копией этого гена или вообще без него вес был в среднем на 54% ниже, чем у обладателей «пары». Таким образом генетическая мутация, при которой ребёнку от родителей достаётся только один GPR75 или же вовсе в организме он отсутствует, помогает даже в случае употребления жирной пищи и сниженной активности не набирать лишние килограммы.

Несмотря на результаты, учёные не говорят о крайней бесполезности любых физических нагрузок или диет. Они лишь отметили, что проблема может действительно быть на генетическом уровне, но правильное питание, активный образ жизни и регулярные физические тренировки могут помочь сбросить лишний вес, пусть и не так эффективно. Также диетологи отмечают, что часто лишний вес может свидетельствовать о других заболеваниях, включая сахарный диабет. Именно поэтому комплексное обследование поможет определить истинную причину набора веса.

Источник: zoj.news



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.10 / Китайский ученый заявил о сильной живучести коронавируса

11.08 / Мнение: Протесты в Чикаго

21.04 / В центре Москвы горит жилой дом

06.07 / Мнение: Активность ИГИЛ в мире. Январь-июнь 2021

22.10 / Писатель Михаил Зыгарь переживает, что Ксения Собчак «сошла с ума»

26.09 / Мнение: Позитивная новость

25.10 / «Взяла только лучшую половину себя»: Адель пошутила на тему своего похудения

01.01 / Елена Корикова похвасталась, как сама украсила дом к Новому году

25.08 / Российские ученые нашли “противораковый” витамин

13.07 / Церкви Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице вернут исторический интерьер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика