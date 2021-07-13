Свинец в воздухе способен изменить личность человека

Учёные из Техасского университета в Остине сообщили, что высокая концентрация свинца в воздухе может изменить личность человека. По достижению зрелого возраста они сохраняют юношеский невротизм и меньше уступают другим.

Об этом свидетельствует опрос более 1,5 млн человек из 269 округов США. В тестировании принимали участие также граждане из 37 стран Европы. Психологи оценивали личные качества людей и сравнивали показатели с загрязнением окружающей среды, в которой респонденты выросли. Сопоставив результаты удалось обнаружить, что высокое содержание свинца препятствует взрослению личности и человек вырастает менее сознательным и уступчивым.

Постдокторант кафедры психологии Тед Шваба рассказал, что даже незначительное изменение личностных характеристик человека из-за свинца удивляет. Новая теория о тесной связи психического здоровья и степенью загрязнения окружения ещё нуждается в более глубоком исследовании, но даже сейчас есть экспертное заключение. Исследователи сходятся во мнении, что наличие свинца в воздухе может иметь большое значение для будущего благополучия и долголетия человека.

Источник: www.medikforum.ru