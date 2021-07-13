Надежда Бабкина показала стройные ноги в шортах

Популярная российская певица и телеведущая Надежда Бабкина поразила поклонников своими стройными ногами. 71-летняя знаменитость показала один из пляжных снимков, на котором предстала в шортах.

Уже несколько дней Надежда Бабкина отдыхает в Крыму. Она регулярно публикует фотоотчеты из отпуска. Артистка решила отправиться на ЮБК. В повседневной жизни знаменитость предпочитает носить длинные платья, но на отдыхе позволила себе надеть шорты.

В комментариях к публикации фанаты отметили, что 71-летняя Надежда Бабкина выглядит просто замечательно. Для фона артистка выбрала небольшой катер «Жемчужина ночи». Вместе со своим возлюбленным Евгением Гором она отправилась в небольшой круиз. Совместные селфи знаменитости не публикуют. Надежда Бабкина не привыкла рассказывать о личной жизни.

Недавно стало известно, что артистка не живет со своим молодым избранником Евгением Гором. Такой формат отношений певицу вполне устраивает. Ей не обязательно вести с мужчиной общий быт. К тому же Бабкина и Гор не имеют штампа в паспорте, их не смущает 30-летняя разница в возрасте.