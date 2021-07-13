 

Das Erste – Меркель пообещала Зеленскому сохранить транзит газа через Украину, но не оправдала его надежд

13.07.2021, 18:18, Новости дня
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Ангела Меркель заверила Владимира Зеленского в том, что после запуска «Северного потока — 2» транзит российского газа через Украину сохранится, пишет Das Erste. В ходе визита президента Украины в Берлин она подчеркнула, что в Германии «серьёзно относятся» к опасениям с украинской стороны. Тем не менее, как отмечает телеканал, Меркель не смогла оправдать надежд Зеленского и гарантировать, что будущее немецкое правительство станет и дальше столь же активно поддерживать Украину.


Reuters

Это была фотография для будущих учебников истории и поворотный момент во внешней политике Германии: Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в 2015 году в здании огромного «Президент-отеля» в Минске по пути на встречу с президентами Украины и РФ Петром Порошенко и Владимиром Путиным. «Россия не так давно аннексировала Крым*, а затем активно помогала превратить Восточную Украину в зону боевых действий», — отмечает Das Erste.

Минский протокол не только «затормозил амбиции России», но и наконец вернул Украину на орбиту немецкой политики, отмечает автор. «С тех пор отношения между Берлином и Киевом стали действительно интенсивными, — говорит Вильфрид Йильге, эксперт Центра международных миротворческих операций. — Можно сказать, что Украина стала одним из направлений внешней политики Германии».

Как отмечает автор статьи, Зеленский и Меркель обладают богатым опытом в отношениях с Россией. Зеленский, который в начале своего президентского срока «ещё пытался добиться снижения напряжённости в отношениях с Россией путём обмена пленными», и Меркель, которая, как и министр иностранных дел Хайко Маас, пыталась «оживить так и нереализованные минские договорённости», чтобы помочь прекратить военные действия на востоке Украины.

«Северный поток — 2» — российский газопровод, который позволит осуществлять прямые поставки газа из РФ в Германию, минуя Украину и нанося значительный ущерб Киеву, — на переговорах в Берлине снова играл центральную роль. «Даже дополнительное соглашение, которое в любом случае призвано принять во внимание Украину, не мешает Киеву воспринимать политику Германии как непоследовательную в этом вопросе», — считает Янис Клюге, сотрудник немецкого Фонда науки и политики. Речь идёт о компенсации транзитных сборов, которые Украина потеряет после запуска газопровода и инвестициях в новые электростанции. 

«С одной стороны, вы поддерживаете Украину не только в гражданском секторе, с другой — вы заключаете сделку, которая в любом случае идёт на пользу России», — уверен Клюге. Тем не менее украинский протест в отношении Германии «почти незаметен», поскольку Зеленский слишком сильно зависит от её поддержки.

В споре по поводу «Северного потока — 2» Меркель пообещала Украине поддержку. «Германия и Франция придерживаются одной позиции: Украина должна остаться страной-транзитёром», — сказала она в ходе встречи с Зеленским в Берлине. По её словам, с украинской стороны есть большие опасения. «Мы серьёзно к ним относимся», — подчеркнула Меркель.

В то же время Меркель скептически отнеслась к возможности окончательного решения спора по поводу «Северного потока — 2» во время её визита к президенту США Джо Байдену. Она пообещала обсудить этот вопрос с Байденом в этот четверг. «Я не знаю, будут ли тогда полностью готовы все документы. Я так не думаю, — добавила Меркель. — Но для выработки общей позиции будут проводиться важные обсуждения».

Зеленский выступил за то, чтобы «нормандский формат» стал площадкой для урегулирования спора по поводу «Северного потока — 2» вместе с Россией, Францией и Германией. По его словам, российско-немецкий проект представляет «угрозу безопасности Украины». Он вновь потребовал гарантий «энергетической безопасности Украины».

Кроме того, Зеленский также высказался за включение США в нормандский формат для обсуждения энергетической безопасности. Он отметил, что США могут быть вовлечены в поиск решения и в другом формате.

Меркель подчеркнула, что если бы лидеры стран снова встретились в нормандском формате, то, «конечно, тема энергетики также стала бы важной темой». Однако, по её словам, формально включение вопросов энергетики выходит за рамки Минских соглашений об урегулировании конфликта в регионе.

У любого, кто следит за украинской прессой, создается впечатление, что президент Украины ждёт заверений в том, что будущее правительство Германии будет и дальше активно поддерживать Украину. Никто этих заверений дать ему не может. Что будет означать «конец эпохи Меркель» для политики Германии в отношении Украины, никто не в силах предсказать, пишет Das Erste.
 
* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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