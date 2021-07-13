CNN – регуляторы США нашли у вакцины от Johnson & Johnson острое неврологическое осложнение

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США обновило инструкцию к коронавирусной вакцине от Johnson & Johnson, указав на риск развития у привившегося редкого неврологического осложнения — синдрома Гийена — Барре, пишет CNN. Тем не менее эксперты в области здравоохранения указывают на то, что вероятность этого осложнения крайне мала, а польза от вакцины обычно перевешивает любые подобные побочные эффекты.



Reuters

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обновило инструкцию к коронавирусной вакцине от Johnson & Johnson. В её новой версии содержится предупреждение о возможном риске редкого неврологического осложнения, известного как синдром Гийена — Барре, пишет CNN.

Хотя FDA и заявило, что не может утверждать, что причиной возникновения заболевания стала именно инъекция вакцины, ведомство всё же отметило рост количества сообщений о возникновении паралича.

«Сегодня FDA объявляет о переработке информационных бюллетеней вакцинируемого и поставщика вакцинации для прививки Johnson & Johnson (Janssen) от COVID-19 с тем, чтобы включить в них данные касаемо наблюдаемого повышенного риска развития синдрома Гийена — Барре (СГБ) после введения препарата», — говорится в заявлении управления.

«Сообщения о неблагоприятных событиях после использования вакцины Janssen от COVID-19 в соответствии с разрешением на экстренное использование указывают на повышенный риск развития синдрома Гийена — Барре в течение 42 дней после вакцинации», — отмечается в новой инструкции.

Вместе с тем, хотя FDA отметило наличие данных, говорящих о корреляции между введением вакцины от Johnson & Johnson и повышенным риском возникновения СГБ, этой информации всё же недостаточно для гарантированного установления причинно-следственной связи между этими двумя событиями.

«Синдром Гийена — Барре (неврологическое расстройство, при котором иммунная система организма повреждает нервные клетки, вызывая мышечную слабость, а иногда и паралич) наблюдался у некоторых людей, получивших вакцину Janssen от COVID-19», — отмечает FDA в новой инструкции, добавив, что шанс развития столь серьёзных осложнений крайне мал.

При этом управление порекомендовало пациентам, столкнувшимися после вакцинации с такими симптомами, как слабость или покалывание в руках и ногах (особенно в том случае, если они распространяются дальше по телу), немедленно обратиться к врачу. Прочие симптомы включают в себя: затруднения при ходьбе, речи, жевании и глотании, двоение в глазах, недержание мочи и кала.

FDA также сообщило, что в 95 из 100 случаев развития СГБ потребовалась госпитализация, в то время как один человек умер от этого осложнения.

«Каждый год в США, по некоторым оценкам, СГБ развивается у трёх — шести тысяч человек. Большинство людей полностью выздоравливают после развития этого заболевания», — добавило управление.

На фоне этих сообщений Центры по контролю и профилактике заболеваний указали, что даже если вакцина действительно повышает риск развития синдрома, то прививку от коронавируса всё равно лучше сделать.

Того же мнения придерживается и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи. «Всегда можно обнаружить какое-нибудь неблагоприятное событие, связанное с вакцинацией, — объяснил Фаучи. — При вакцинации десятков миллионов человек всегда фиксируются некие редкие события. Вы должны принять решение: перевешивает ли выгода невысокий риск осложнения? Когда речь идёт о вакцинах, общее мнение всегда таково, что польза от вакцины перевешивает риск осложнения».