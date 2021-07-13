 

В Пресненском районе создадут общественный совет

13.07.2021, 18:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Сегодня москвичи получают огромное количество информации, в которой не всегда легко разобраться. Мы, депутаты на местах видим, как сообщения от властей поступают в сложной форме, и горожане делают ложные выводы, не включаются в проекты, отказываются от взаимодействия, а потом сами об этом жалеют. Поэтому появилась идея создать совет, где главные участники – люди, которым доверяют москвичи», – пояснил Юмалин.

В Общественном совете будут помогать разбираться в юридических вопросах, консультировать по вопросам благоустройства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. В него войдут председатели советов домов – те москвичи, которых выбрали сами жильцы и к которым не боятся обратиться за помощью или с каким-то вопросом.

«В настоящее время готовим положение о совете, а также принимаем обратную связь, что было бы интересно горожанам, какие вопросы стоит прорабатывать отдельно. Думаю, что к осени мы наберем кворум, соберем участников и проведем первую результативную встречу», – пояснил глава муниципального округа.

Если жители района хотят принять участие в работе совета, они могут написать Юмалину на странице Facebook или на почту [email protected]



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Microsoft обновит принудительно старые версии Windows 10

26.05 / «Спокойны, как удавы»: астрологи назвали 5 знаков зодиака, чью психику сложно пошатнуть

05.06 / А кому собирали-то? – Личное мнение

22.06 / «Мало заплатили»: зарплаты российских футболистов увеличат вдвое

05.03 / Скандалы: «Человек без костей»

11.05 / Nubia готовится выпустить игровой смартфон Red Magic 6R с 6,67-дюймовым экраном и квадрокамерой

22.05 / Сергей Шойгу объявил об открытии российской военной базы на Сатурне

05.06 / Кандальный тракт

22.06 / Муж-собственник – горе в семье: что делать, если партнер ревнует без причины

08.07 / Сестра принцессы Хайи и дочь королевы Иордании Нур вышла замуж за британского журналиста, сменившего ради нее веру и имя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика