«Такая вот получается «страна-агрессор»

Кремль опубликовал на двух языках обещанную на «прямой линии» статью Путина о единстве народов Украины и России.

Путин написал статью об истории взаимоотношений РФ и Украины — про то, как мы были единым государством, а затем между нашими странами не без «помощи» коварного Запада начались разногласия. Текст вышел спустя две недели после «прямой линии», в ходе которой президента спросили про Украину. Материал президента, впрочем, как и всегда, получился довольно объемным. «Новая» его пересказала.

Фото: скриншот статьи с заголовком по-украински

Немного исторического бэкграунда от Путина

Русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, где их объединяли единые вера, язык, хозяйственные связи.

И в западных, и в восточных русских землях говорили на одном языке. После основания Речи Посполитой (в результате слияния Польши и Литвы) в Поднепровье началось освободительное движение православных: они под руководством гетмана Богдана Хмельницкого пытались добиться автономии и противостояли насильно насаждаемому католичеству.

В XIX веке среди польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали и укреплялись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было и не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах.

«Вплоть до того, что украинцы якобы вообще не славяне, или, наоборот, что украинцы — это настоящие славяне, а русские, «московиты», — нет. Подобные «гипотезы» стали все чаще использовать в политических целях как инструмент соперничества между европейскими государствами»

Крымская область РСФСР была передана Украинской ССР с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм. Таким образом, современная Украина — целиком и полностью детище советской эпохи, она создавалась за счет исторической России. После развала СССР многие земли оказались оторваны от исторической родины. Уходить надо было с тем, с чем пришли.

Россия и Украина сейчас: что думает Путин

Россия многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна: за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 млрд долларов. Глубине кооперации наших стран позавидовал бы Евросоюз. РФ по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины, а ее жители приезжают к нам на заработки. Такая вот получается «страна-агрессор».

Сейчас крупная промышленность Украины лежит на боку: выработка электроэнергии сократилась вдвое, выпуск продукции машиностроения упал на 42%. Украина сейчас — беднейшая страна Европы

Украинцы в этом не виноваты, так как достижения трудолюбивого народа растранжирили власти страны, а украинские элиты решили обосновать независимость своей страны отрицанием ее прошлого. Последние говорят об СССР как об оккупации, а голод начала 30-х годов выдают за геноцид украинского народа. В это время неонацисты и радикалы все наглее заявляют о своих амбициях, а олигархи грабят народ и готовы продать мать родную, чтобы сохранить свои капиталы.

На протяжении десятка лет Евросоюз подталкивал Украину к разрыву сотрудничества с Россией, втягивал Киев в опасную геополитическую игру, чтобы создать барьер между Москвой и Европой. Потребовалась «анти-Россия», с чем мы никогда не смиримся.

Из-за вмешательства западных стран в Украине произошел переворот: недовольство жителей просто цинично использовали. «Майданные» власти первым делом начали нападки на русский язык и ударили по нашему духовному единству. Миллионам жителей страны, которые сопротивляются проекту «анти-Россия», не дают поднять голову — их запугивают и загоняют в подполье за свои убеждения. Речь идет о принудительной смене идентичности: русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, но и поверить в то, что РФ — их враг. А курс на такую насильственную ассимиляцию по последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения.

Более того, в стране с одобрения властей проходят факельные шествия в честь недобитых военных преступников из эсэсовских формирований, героями стали Мазепа и Петлюра.

Про Донбасс

Киеву Донбасс сейчас просто не нужен. А жители Донецка и Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь — после погромов и трагедии в Одессе им не оставили выбора. Последователи бандеровцев готовы были учинить то же самое в Крыму и Севастополе. А РФ сделала все, чтобы остановить братоубийство.

Александра Новикова

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