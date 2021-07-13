Глава МВД Украины Аваков подал заявление об отставке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке, сообщают украинские СМИ.

Источники украинского издания «Гордон» сообщили, что Аваков написал заявление об отставке, Верховная рада может рассмотреть заявление главы МВД 15 июля.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.

В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, расследуются и действия сотрудников CityCommerce Bank.