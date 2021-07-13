 

Песков объяснил невозможность выполнить решение ЕСПЧ по однополым бракам

13.07.2021, 17:42, Новости дня
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Россия не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации брака трех однополых пар, так как это нарушает российскую Конституцию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По нашей конституции- нельзя», – приводит РИА «Новости» его ответ на вопрос, будет ли РФ выполнять решение ЕСПЧ.

Ранее ЕСПЧ потребовал от РФ ввести юридическую процедуру признания однополых отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары. Суд объединил иски трех пар из Москвы и Липецкой области, которые с 2009 года пытались вступить в брак. 

В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в РФ однополых браков, заключенных за рубежом. Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины.



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