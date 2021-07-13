Песков объяснил невозможность выполнить решение ЕСПЧ по однополым бракам

Россия не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации брака трех однополых пар, так как это нарушает российскую Конституцию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По нашей конституции- нельзя», – приводит РИА «Новости» его ответ на вопрос, будет ли РФ выполнять решение ЕСПЧ.

Ранее ЕСПЧ потребовал от РФ ввести юридическую процедуру признания однополых отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары. Суд объединил иски трех пар из Москвы и Липецкой области, которые с 2009 года пытались вступить в брак.

В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в РФ однополых браков, заключенных за рубежом. Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины.