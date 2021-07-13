 

Медики предупредили об увеличении детской заболеваемости коронавирусом

13.07.2021, 17:42, Новости дня
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Специалисты начали активное обсуждение увеличения детской заболеваемости в рамках третьей волны коронавируса, сообщил директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Илья Зябкин в рамках дискуссии «Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества» на площадке клуба «Валдай».

«Что хотел бы еще сказать по поводу этой третьей волны: появилось, к сожалению, большое количество не только молодых пациентов, но и детей. Если раньше мы не говорили о детской заболеваемости, то сейчас мы достаточно активно ее обсуждаем и в рамках протоколов лечения», – цитирует Regnum Зябкина.

По его словам, говорить о высокой летальности среди детей пока преждевременно, однако, «по данным некоторых зарубежных авторов, она, к сожалению, все-таки достигает приблизительно 1%».

Ранее врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.

Тем временем ВОЗ пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавируса.



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