Ольга Куриленко о новом возлюбленном, планах завести второго ребенка и приставаниях Харви Вайнштейна

Ольга Куриленко стала лицом обложки нового выпуска журнала Country & The House. Внутри – большое интервью с 41-летней актрисой и моделью о кино и личной жизни. По видеосвязи из своего дома в Лондоне Ольга, в числе прочего, рассказала, как относится к тому, чтобы снова стать матерью (напомним, сейчас у нее подрастает сын Александр, которому в октябре исполнится шесть лет):

Не знаю, с кем свяжу себя в жизни в будущем, но этот мужчина должен разделять мое желание завести еще одного ребенка. Мне 41 год, и мои биологические часы тикают. Я все думаю, сколько у меня еще есть времени, чтобы стать матерью?… Я очень хочу, чтобы у моего сына были брат или сестра. Я была единственным ребенком в семье, и я это ненавидела. И не хочу допустить того же для Александра. Поэтому очень хочу снова стать матерью. В идеале это хорошо бы сделать сейчас, не затягивать. Но для этого нужен мужчина. Его нужно найти.

К тому же актриса призналась, что у нее сейчас зарождаются новые отношения. При этом она не назвала имени своего избранника:

Это очень ново, поэтому я не уверена, могу ли я называть его своим партнером.

Ольга решила не поднимать и тему расставания с аргентинским актером Беном Курой, роман с которым продлился три года – напомним, они растались незадолго до локдауна и того момента, когда актриса заболела коронавирусом.

Ольга Куриленко, 2019 год

Ольга, которая много лет снимается в голливудских фильмах, впервые рассказала (хоть и нехотя) об инциденте с продюсером Харви Вайнштейном – напомним, прошлой весной его приговорили на 23 года тюрьмы за многочисленные домогательства и изнасилования:

Я никогда не говорила об этом, потому что, честно говоря, я не считаю себя жертвой. Он пытался что-то сделать, но я была осторожна. Я сказала ему “нет”, после чего он попытался обнять меня, но я оттолкнула его и выбралась оттуда. Впоследствии меня это не беспокоило, потому что я очень сильный человек. И, может быть, я привыкла к мужчинам, которые пытаются добиться меня. Это было не в первый раз. Мне было все равно, если после этого я бы никогда не поработала с ним. Есть миллион проектов, в которых я могу участвовать, так зачем он мне?

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Публикация от Country & Town House (@countryandtownhouse)

В жизни Ольга Куриленко было много встреч и расставаний. Впервые актриса вышла замуж в 2000 году за фотографа Седрика ван Моля. Брак, который длился 4 года, принес Ольге французское гражданство и множество красивых снимков, сделанных мужем. В 2006 году Куриленко второй раз вышла замуж – за американского предпринимателя Демиана Габриэлла, занимавшегося продажей сотовых телефонов. Спустя год пара рассталась, а Ольга сконцентрировалась на карьере, которая пошла вверх в 2008 году после выхода фильма о Джеймсе Бонде. В 2012 году на съемках сериала “Волшебный город” она познакомилась с актером Дэнни Хьюстоном. Но этот роман снова оказался недолгим – их отношения продлились всего год.

Особое место в сердце актрисы удалось занять писателю и журналисту Максу Беницу – в 2015 году они стали родителями малыша, которому дали имя Александр Марк Горацио. Новый статус, впрочем, никак не повлиял на их решение вскоре разойтись.

С Беном Курой, сыном знаменитого тенора Хосе Куры, Ольга познакомилась на съемках боевика “Отпетый мачо”. Пара не скрывала свои отношения – Ольга и Бен часто позировали вместе на светских мероприятиях, но за три года романа никто из них не дал откровенного интервью об их истории любви. Новость об их разрыве появилась весной 2020 года, прямо перед началом пандемии коронавируса.

Ольга Куриленко, 2021 год