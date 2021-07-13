Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников и другие на фотоколле в Каннах

В минувший понедельник на 74-м Каннском кинофестивале состоялась премьера новой киноработы российского режиссера Кирилла Серебренникова. Лично показать свою картину “Петровы в гриппе” режиссер не смог, поэтому по красной дорожке вчера вышагивали (и прыгали) Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Иван Дорн, Юрий Колокольников, сыгравшие в ней главные роли, а также один из продюсеров Илья Стюарт.

Сегодня, в девятый день масштабного киносмотра, каст продолжил представлять фильм прессе и публике: утром актеры провели пресс-конференцию, к которой по видеосвязи подключился Кирилл Серебренников, а позже актеры пришли на фотоколл в специальную белую зону с тумбой. Для дневного неформального выхода Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд выбрали платья в синей гамме (тогда как накануне вечером на дорожке они обе вышли в черных платьях классического кроя). Юрий Колокольников выбрал расслабленный комплект из пиджака цвета хаки на голое тело, брюки и серую шляпу, а музыкант и актер Иван Дорн пришел в белой футболке и кремовых брюках.

Как и вчера, актеры вели себя очень непосредственно и во время фотосессии игриво прятались за стойкой и корчили гримасы фотографам.

Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн и Юлия Пересильд (часы, Rado) Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн и Юлия Пересильд Чулпан Хаматова Юлия Пересильд

Кирилл Серебренников и Иван Дорн

“Петровы в гриппе” – одна из четырех русскоязычных картин, которые в этом году попали в программу фестиваля. Фильм рассказывает о нескольких днях жизни автослесаря Петрова и его семьи в постсоветском Екатеринбурге накануне Нового года. Все герои подхватывают грипп, и реальная жизнь начинать идти вперемешку с их галлюцинациями. Накануне ТАСС со ссылкой на компанию-прокатчика заявил, что фильм покажут на территории Франции, Бельгии, Нидерландов, Израиля и других стран. Также прокатное удостоверение приобрели компании из Израиля, Турции, Мексики и Индонезии. Во Франции картина выйдет уже в декабре.

Напомним, в июне прошлого года режиссеру картины Кириллу Серебренникову дали условный срок по делу “Седьмой студии”, по которому ему запрещено покидать Россию до июня 2023 года. Уголовное дело против него было возбужено еще в 2017 году. Как режиссер отреагировал на приговор суда, читайте в его интервью здесь.

В начале февраля Кирилл Серебренников покинул “Гоголь-центр”, который возглавлял с момента его основания в 2012 году. Через неделю его место занял актер, режиссер и супруг Виктории Толстогановой Алексей Агранович.

Юрий Колокольников и Иван Дорн Чулпан Хаматова и Юлия Пересильд Илья Стюарт, Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Иван Дорн и Юлия Пересильд Иван Дорн и Юрий Колокольников