Ройзман о статье Путина об Украине: Это декларация о намерениях, фантомные боли

“Лет на восемь эта статья запоздала, на мой взгляд. Это первое. Второе. По сути, эта статья – это такие фантомные боли. Это попытка сформулировать все территориальные претензии к Украине, как я увидел эту статью, как я ее прочитал”, – сказал политик.

Он считает, что статья опасна.

“Любой фашизм рождается с национального унижения или с ощущения национального унижения. И когда первое лицо государства пишет статьи, которые декларируют национальную ущемленность и национальное унижение чем-то произошедшим, это билет в один конец. […] Декларация территориальных претензий всегда ведет к следующему шагу. […] Эта статья про будущее. Это некая такая декларация о намерениях”, – объяснил Ройзман.

На вопрос, почему Россия “вцепилась” в Украину, он ответил: “Это такие фантомные боли”.

“Очень важный момент, который тонко чувствуют в Украине и тонко чувствуют украинцы. На государственном уровне попытка воспринимать Украину, показывать Украину как какую-то младшую сестру, как какой-то отросток, окраину и так далее. Естественно, люди возмущаются. Существует свое выстраданное национальное самосознание. Украина находилась всегда в очень сложной ситуации. У нее с юга были очень мощные соседи – Османская Турция, с запада была Польша, с востока была Россия. И попробуй устоять в этих условиях. Но они уже устояли, они остались народом, остались нацией. И к этому надо относиться с уважением”, – заявил Ройзман.

Контекст:

12 июля на сайте президента России Владимира Путина на украинском и на русском языках была опубликована статья “Об историческом единстве россиян и украинцев”. Автором материала на 5 тыс. слов указан сам Путин. В нем утверждается, что “россияне и украинцы – один народ, одно целое”, а современная Украина – это “детище советской эпохи”.

Появление статьи глава Кремля анонсировал 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отвечал ему, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, “скорее всего, ходили бы гривны”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже после выхода материала 12 июля отметил: “Эта статья рельефно подчеркнула главное: в РФ так и не поняли, что такое Украина”.

Зеленский 13 июля обратил внимание на появление украинской версии статьи. “Приятно, что знает украинский язык. Значит, все правильно делаем”, – сказал он.

В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение. “Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, отъ…битесь от нас. Статьи он пишет”, – отреагировал на материал бывший заместитель генерального директора “Укроборонпрома”, экс-нардеп и журналист Мустафа Найем.

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