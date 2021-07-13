Вместо Авакова МВД может возглавить Данилов – СМИ

Об этом 13 июля написало издание НВ, ссылаясь на свои источники.

Собеседники журналистов считают, что Данилов может возглавить ведомство после отставки нынешнего главы МВД Арсена Авакова.

“Заседания Совбеза стали традиционными информационными поводами для новостей в СМИ, а регулярное участие Данилова в рейтинговых ток-шоу подняли его узнаваемость среди украинцев”, – пояснил собеседник издания.

В СНБО изданию не ответили на вопрос о возможном назначении Данилова, от вопроса о таких амбициях уклонился и сам секретарь СНБО.

По данным “ГОРДОН”, Аваков уже написал заявление об уходе.

Еще одним претендентом на пост главы МВД собеседники НВ называют директора Центра инфраструктуры и технологий МВД Александра Ефименко.

Контекст:

В Министерстве внутренних дел Украины 23 июня заявили, что не реагируют на слухи о возможной отставке Авакова. Его заместитель Антон Геращенко сказал, что такие слухи начались 22 февраля 2014 года, в день его назначения.

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 14 июня 2021 года, заявил, что “эту отставку обсуждают всю жизнь”, но конкретных инициатив в парламент, за исключением прошлогодней, не поступало.

На вопрос, грозит ли отставка кому-то из министров, Корниенко добавил: “Давайте до осени уже без возни. Мы с [главой фракции “Слуга народа” Давидом] Арахамией пообещали, что до осени будет все спокойно”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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