 

Во Львовской области ресторанам запретили готовить салаты с майонезом и заварные пирожные

13.07.2021, 17:30, Новости дня
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Сообщается, что такое решение приняли из-за ситуации с массовым отравлением в ресторане “Панский Кныш” в пгт Куликов. По обновленным данным, там отравилось 24 человека, причиной стала сальмонелла.

Руководителям территориальных общин Львовской области поручили обязать руководителей общественного питания и продовольственной торговли не допускать приготовление в теплый период года опасной в эпидемическом отношении еды.

В частности, ресторанам и кафе запретили готовить салаты с майонезом или сметаной и кондитерские изделия с заварным кремом. Также запретили реализацию блюд, что быстро портятся, в том числе на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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