Илларионов: В путинской статье изложены основные элементы его программы ликвидации украинской государственности

Наиболее важное во вчерашней путинской статье – не столько то, какие именно исторические, политические, экономические, иные факты Путин искажает, передергивает, фальсифицирует, – об этом комментаторы уже начали говорить и наверняка еще об этом немало скажут. Главное же заключается в том, ради чего создан этот текст, какие идеологические, пропагандистские и политические цели он преследует. Суть этого документа кроется в том, что в нем изложены основные элементы путинской программы ликвидации украинской государственности.

Ценность путинской статьи заключается также в том, что его прежние многочисленные заявления, комментарии, якобы случайные оговорки на тему ликвидации государственности Украины, делавшиеся им регулярно в течение последних 20 лет, теперь собраны в одном тексте. Что позволяет реконструировать как нынешнюю путинскую картину мира по этому вопросу, так и ключевые идеологические конструкты в ведущейся Кремлем пропагандистской войне против Украины, предваряющей объявленный этим текстом предстоящий новый этап конвенциональных военных действий.

Путинская программа состоит из трех основных составных частей:

три исторические концепции, обосновывающие необходимость поглощения Украины;

три важнейшие путинские претензии к современной Украине;

три обозначенных критерия вмешательства Кремля в дела Украины.

1. Три базовые путинские “исторические” концепции.

На страницах этого блога уже неоднократно обращалось внимание на три взаимосвязанные путинские идеологические концепции:

исторической России;

единого, но разделенного народа;

идеологической формулы единой нации;

какие Путин выдвинул для оправдания его восьмилетней войны по ликвидации украинской государственности и обоснования им его стратегической цели по установлению военного, политического, культурного и иного контроля Кремля над Украиной.

1.1. Концепция “исторической России”.

О территории некой большой России, включающей в себя также и Украину, Путин впервые заговорил еще в мае 2009 года: “…даже думать о расчленении России – это уже преступление… Одной из главных мыслей трудов и политической деятельности Деникина было недопущение расчленения России, особенно когда речь идет о малороссийской земле – Украине. Преступление, это если кто-то только начинает говорить о разделении России и Украины…”

Через два с половиной года, в январе 2012 года, Путин позаимствовал у российских православно-державных имперцев понравившийся ему термин “историческая Россия”. В соответствии с данным им определением западные границы “исторической России” оказываются близкими к границам Российской империи по состоянию на конец XVIII века.

В последней путинской статье идея установления кремлевского контроля над “исторической Россией” занимает центральное место:

стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию

московские князья – потомки князя Александра Невского – сбросили внешнее ярмо, начали собирать исторические русские земли

в значительной степени она [Украина] создавалась за счет исторической России

действия большевиков по отторжению от России ее исторических территорий

эти территории, а главное – люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей… и были уже действительно оторваны от исторической родины…

в Австро-Венгрии исторические русские земли нещадно эксплуатировались

мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России.

1.2. Концепция “разделенного народа”.

Идею единого, но разделенного русского народа Путину, очевидно, подсказал один из авторов концепции “русского мира” и идеологов антиукраинской войны Солженицын, с которым он общался 12 июня 2007 года.

Как минимум, с 16 декабря 2010 года о разделенном народе Путин стал говорить регулярно. Его последняя статья заполнена такого рода сентенциями:

русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова – не дань какой-то конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение;

разделить, а затем и стравить между собой части единого народа;

их жители воссоединились с основной частью русского православного народа. За самой этой областью утвердилось название “Малая Русь” (Малороссия);

в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникали и укреплялись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было и не могло быть;

вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов;

в Российской империи шел активный процесс развития малороссийской культурной идентичности в рамках большой русской нации, соединявшей великороссов, малороссов и белорусов;

раз вы говорите о единой большой нации, триедином народе;

в результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы;

ведь мы – один народ.

1.3. Идеологическая формула “единой нации, единого народа”.

Впервые эту “формулу” Путин обнародовал 18 августа 2017 года: “…они [составляющие идеологической базы для объединения славянских племен в единую русскую нацию и в укрепление единого национального российского государства] хорошо известны – это единый рынок, это общий язык, это вера общая и власть князя. Вот четыре главные составляющие, которые привели, собственно говоря, к созданию относительно современного, по тем меркам современного единого национального Русского государства и созданию, по сути, русской нации как таковой.

Иными словами “формула единой нации”, по Путину, это:

общий рынок;

общий язык;

общая религия;

власть одного князя.

В последней статье Путин воспроизводит эти же составляющие:

и русские, и украинцы, и белорусы… были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси – и одной православной верой. Духовный выбор святого Владимира, который был и Новгородским, и великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство;

и в западных, и в восточных русских землях говорили на одном языке. Вера была православной. Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление;

центром воссоединения, продолжившим традицию древнерусской государственности, стала Москва. Московские князья – потомки князя Александра Невского – сбросили внешнее ярмо, начали собирать исторические русские земли;

в обращениях и к польскому королю, и к русскому царю запорожцы называли, определяли себя русскими православными людьми;

сюда массово переселялись жители с другого берега Днепра. Они искали поддержки у людей одного языка и, конечно, одной веры;

люди разных сословий считали себя русскими и православными;

интеграция западнорусских земель в общее государственное пространство являлась не только результатом политических и дипломатических решений. Она проходила на основе общей веры и культурных традиций. И вновь особо отмечу – языковой близости;

жители Московии называют русских из Речи Посполитой своими братьями, что письменный язык у них совершенно одинаков, а разговорный – хоть и отличается, но незначительно;

Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система;

до 2014 года сотни соглашений, совместных проектов работали на развитие наших экономик, деловых и культурных связей, на укрепление безопасности, на решение общих социальных, экологических задач;

под удар попало все то, что объединяло нас и сближает до сих пор. Прежде всего – русский язык;

наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями, восходят к одним истокам…

2. Три основные путинские претензии к современной Украине.

Вслед за изложением исторических обоснований необходимости восстановления “разделенного народа” в единую нацию, распространения военно-политического контроля Кремля на всю “историческую Россию”, в рамках идеологической формулы “один рынок, один язык, одна вера, один князь” Путин излагает его претензии к современной Украине:

“похищение” Украиной “исторических российских земель”;

Украина не состоялась как независимое успешное государство;

наличие убеждения, что Украина – это не Россия.

2.1. Украина “похитила российские земли”.

Путинские претензии на украинские земли известны, как минимум, с апреля 2008 года, когда Путин пожаловался Джорджу Бушу, что значительные территории Украины, по его мнению, принадлежат России: “Украина вообще – сложное очень государство. Украина в том виде, в котором она сегодня существует, она была создана в советское время; она получила территории от Польши после Второй мировой войны, от Чехословакии, от Румынии. И сейчас еще не все решены приграничные проблемы на Черном море с Румынией. Значит, от России огромные территории получила на востоке и на юге страны. Это сложное государственное образование… Я хочу, чтобы все мы, когда решаем вопросы подобного рода, понимали, что и у нас тоже там есть свои интересы. Ну, 17 млн русских в Украине живет. Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов? Юг, юг Украины полностью, там только одни русские”.

В последней статье Путин продолжил перечислять нанесенные ему украинцами обиды:

в 1954 году в состав УССР была передана Крымская область РСФСР – с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм;

после освобождения Закарпатья советскими войсками съезд православного населения края высказался за включение Подкарпатской Руси в РСФСР или непосредственно в СССР – на правах отдельной Карпаторусской республики. Но это мнение людей проигнорировали;

современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счет исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с Российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза;

Россия фактически была ограблена;

действия большевиков по отторжению от России ее исторических территорий преступным актом не считаются;

в 1991 году все эти территории, а главное – люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей. И были уже действительно оторваны от исторической родины;

Собчак… высказал следующее мнение: республики – учредители Союза, после того как они сами же аннулировали договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание;

произвольную перекройку границ большевики, как уже отмечал, начали еще до создания Союза, и все манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя мнение людей.

2.2. Украина не состоялась как независимое успешное государство.

Приводить все утверждения Путина, многие из которых очевидным образом сфальсифицированы, или же являются в той или иной степени последствиями непосредственно путинской агрессии против Украины, не имеет большого смысла. Достаточно привести лишь два его центральных тезиса:

Украина сейчас – беднейшая страна Европы;

к этому следует добавить хроническую слабость государственных институтов, положение добровольного заложника чужой геополитической воли.

2.3. Наличие убеждения, что Украина – это не Россия.

Самые главные претензии Путина вызваны самим фактом существования самостоятельной Украины, независимого курса развития украинского государства и украинского общества:

украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого;

стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР как об оккупации. Общую для нас трагедию коллективизации, голода начала 30-х годов, выдавать за геноцид украинского народа;

ударили и по нашему духовному единству. Как и во времена Великого княжества литовского, затеяли новое церковное размежевание…

Одним из тяжелейших преступлений украинцев, по утверждению Путина, стало то, что в разных регионах Украины ее граждане посмели иметь своих героев – Ивана Мазепу, Симона Петлюру, Степана Бандеру – вместо тех героев, которых считать таковыми от украинцев требует Путин – Кожедуба, Павличенко, Ковпака. По заявлению Путина, не чтить лиц, навязываемых им украинцам, – это значит предать своих дедов, матерей и отцов.

Особое раздражение Путина вызывает силовое сопротивление украинцев российским войскам и местным путинским пособникам, а также отказ от осуществления Минских соглашений в путинской интерпретации: “Убежден, что они [Минские соглашения] по-прежнему не имеют альтернативы”.

3. Три критерия угрозы вмешательства Кремля в дела Украины.

В последней статье Путин выдвигает три критерия, какие он собирается использовать в качестве основания для силовых действий против Украины:

проведение Украиной самостоятельной внутренней политики;

проведение Украиной самостоятельной внешней политики;

проведение Украиной самостоятельной политики в сфере национальной безопасности.

3.1. Проведение Украиной самостоятельной внутренней политики.

Для самостоятельной внутренней политики Путин придумал название “проект анти-Россия”: “…пришло время, когда концепция “Украина – не Россия” уже не устраивала. Потребовалась “анти-Россия”, с чем мы никогда не смиримся”.

Естественно, в таком виде в Украине никто не только не осуществлял такого проекта, никто о нем никогда не слышал. Но в Украине были и есть десятки миллионов людей, кто предпочитает свободную, демократическую, открытую миру Украину авторитарной, деспотической, агрессивной путинской России. Так что на самом деле Путин заявил, что он никогда не смирится с выбором украинцами пути свободы.

3.2. Проведение Украиной самостоятельной внешней политики.

В терминологии Путина это называется “военное освоение территории Украины”: “…это создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная риторика, потакание неонацистам, милитаризация страны. Наряду с этим – не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное “освоение” территории Украины, развертывание инфраструктуры НАТО”.

Иными словами, любые попытки украинцев по обеспечению обороны своей страны от путинской агрессии для Путина являются основанием для новых угроз и новых силовых действий: “Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся”.

3.3. Проведение Украиной самостоятельной политики в сфере национальной безопасности.

Для Путина неприемлемыми являются действия украинских властей по обеспечению безопасности граждан и общества со стороны пророссийских агентов и путинских пособников: “…таких людей – миллионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запугивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции их… подвергают преследованиям…”

Таким образом, Путин вновь поясняет, зачем ему необходимо осуществление Минских соглашений – для легализации “пятой колонны”, нацеленной на уничтожение украинской государственности. Причем он угрожает уничтожением украинской государственности совершенно открыто: “Все ухищрения, связанные с проектом “анти-Россия”, нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну”.

4. Почему путинская программа ликвидации государственности Украины опубликована именно сейчас?

Потому что именно сейчас, по мнению Путина, сложились наиболее благоприятные условия для ее осуществления. В результате предательства крупнейших украинских союзников и, прежде всего, из-за перехода Байдена на сторону Путина Украина оказалась перед агрессором практически в одиночку. Более того, Байден, и так уже, по выражению Зеленского, “подносящий Кремлю снаряды”, предоставил в Женеве Путину полную свободу рук на предстоящие полгода. Неудивительно, что тот торопится воспользоваться открывшимся окном возможностей для реализации своего плана.

Сегодня Украина оказалась в самом тяжелом положении со времени своей независимости. Только организация всеобщего сопротивления против нависшей смертельной опасности – Вооруженных сил, государства, всего народа, а также привлечение ее настоящих союзников и сторонников свободной Украины во всем мире – сможет защитить свободу, независимость и государственный суверенитет Украины.

Источник: Андрей Илларионов / LiveJournal

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