 

25 мегаполисов генерируют более половины мировых выбросов углекислого газа

13.07.2021, 17:28, Новости дня
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Как утверждают эксперты в области экологии, 25 самых больших мегаполисов мира ответственны за 52% всех выбросов парниковых газов. Это значит, что Парижское соглашение, которое подписали шесть лет назад 170 стран мира, работает неэффективно, говорят эксперты.

Цели поставлены правильно, однако теперь, когда мировая индустрия стала чище, основными загрязнителями стали мегаполисы, отмечают специалисты.

Иначе говоря, достичь желаемого результата вряд ли удастся. Хотели ограничить глобальное потепление повышением температуры только на полтора градуса по Цельсию до конца текущего столетия. Но, скорее всего, все равно получится плюс три градуса. А это значит, что нужны новые решения проблемы климатического кризиса.



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