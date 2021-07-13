 

Клава Кока ответила Диане Арбениной после критики премии “МУЗ-ТВ”

13.07.2021, 17:26, Разное
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Певица Клава Кока ответила Диане Арбениной на критику после прошедшей премии «МУЗ-ТВ». По словам артистки, коллеге по цеху просто обидно, что не получилось забрать «тарелку».
Премия «МУЗ-ТВ» прошла в июне, но до сих пор продолжает обсуждаться. Однажды Клава Кока опубликовала в Сети пост, где рассказала, что на одном из вокальных конкурсов ей сказали «нет», но она все равно продолжила работать и в итоге собрала стадион. Исполнительница посоветовала своим верным почитателям всегда верить в собственные возможности, чтобы получить результат.

Диана Арбенина знала об этом факте. Вместе с Клавой Кокой она попала в одну номинацию на премии «МУЗ-ТВ». Возможно, ей стало просто обидно, что не получилось выиграть заветную «тарелку». При этом Клава Кока прекрасно осознает, что Арбенина обладает иным уровнем профессионализма и опыта.

Артистка лейбла Black Star в целом согласна со словами коллеги по цеху, но утверждает, что времена меняются, а людям начинает нравиться разная музыка. Арбенина, в свою очередь, считает, что некоторые победители премии обделены талантом, пишет портал «Глобал.МСК».



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