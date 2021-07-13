Юмориста Евгения Петросяна назвали «тетенькой в ночной сорочке»

В своем микроблоге Instagram Евгений Петросян опубликовал новый снимок, сделанный недавно в рамках фотосессии. На кадре юморист позирует в белой длинной рубашке. Поклонники не оценили его образ, назвав супруга Татьяны Брухуновой «тетенькой в ночной сорочке».

Евгений Петросян позировал на темном фоне, что создало контраст с его нарядом. Артист пристально смотрел в камеру и широко улыбался. Многим подписчикам его образ показался странным. В комментариях фолловеры писали, что белая рубашка юмориста напоминает им пижаму.

Фотографию Евгений Петросян сопроводил переделанными строками песни. Он отметил, что «каким он был, таким не остался!». Юморист принял участие в фотосессии, которую устроила ему молодая супруга. Он также позировал с сыном Ваганом, но эти снимки пока не показал поклонникам.