 

Юмориста Евгения Петросяна назвали «тетенькой в ночной сорочке»

13.07.2021, 17:26, Разное
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В своем микроблоге Instagram Евгений Петросян опубликовал новый снимок, сделанный недавно в рамках фотосессии. На кадре юморист позирует в белой длинной рубашке. Поклонники не оценили его образ, назвав супруга Татьяны Брухуновой «тетенькой в ночной сорочке».
Евгений Петросян позировал на темном фоне, что создало контраст с его нарядом. Артист пристально смотрел в камеру и широко улыбался. Многим подписчикам его образ показался странным. В комментариях фолловеры писали, что белая рубашка юмориста напоминает им пижаму.

Фотографию Евгений Петросян сопроводил переделанными строками песни. Он отметил, что «каким он был, таким не остался!». Юморист принял участие в фотосессии, которую устроила ему молодая супруга. Он также позировал с сыном Ваганом, но эти снимки пока не показал поклонникам.



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