 

Роза Сябитова уличила мужа в измене, пока она была в роддоме

13.07.2021, 17:26, Разное
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Гостьей программы Валерии «Почему я?» стала известная телесваха Роза Сябитова. Она пояснила певице, как уличила первого мужа Михаила в измене во время того, как рожала первенца.
Когда Роза Сябитова вернулась домой, то обнаружили постельное белье со следами женской крови. Этот индийский комплект им подарили на свадьбу. Супруг попытался как-то оправдаться, но ведущую «Давай поженимся!» больше расстроило то, что он испортил дорогой подарок.
Рождению ребенка Роза Сябитова очень обрадовалась, так как практически всю беременность пролежала в больнице на сохранении. На протяжении нескольких лет у них с мужем не получалось завести детей. Ради первенца телеведущая провела восемь месяцев в медучреждении. Она осознавала, что за такой длительный период супруг может увлечься другой женщиной.

С первым мужем Михаилом Сябитовым знаменитость прожила 10 лет. В браке появились сын Денис и дочь Ксения. Спустя год после того, как родился второй ребенок, супруг скоропостижно скончался от инфаркта. Второй раз Роза Сябитова вышла замуж в 2008 году. Юрий Андреев специально пришел на программу, которую она ведет, чтобы познакомиться. Семейное счастье было не долгим – всего три года. Оказалось, что муж регулярно поднимал на звезду руку.



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