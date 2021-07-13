 

Политолог Сафонов: В Молдове Запад взял реванш после своих поражений в Белоруссии и Сирии

13.07.2021, 17:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не так давно президентом страны стала Майя Санду. Она, в отличие от своего предшественника Игоря Додона, ориентирована на европеизацию страны, а не на дружбу с Москвой.

В связи с этим обществе наметился серьезный раскол, который многие сравнивают с тем, что происходило на Украине в 2013 году. Оппозиционная партия “Патриоты Молдовы” перед выборами даже выступила с инициативой провести в стране референдум о вхождении республики в состав России.

Однако теперь, после победы пропрезидентской партии “Действие и солидарность”, влияние России в регионе может значительно сократиться. Политолог Андрей Сафонов рассказал о причинах поражения “пророссийских” кандидатов и перспективах развития событий в Молдове.

По словам специалиста, команда президента Майи Санду вряд ли будет делить с кем-то власть. При этом он уверен, что борьба за будущее страны не прекратится, так как общество расколото почти надвое.

Политолог описал механизм, который, по его мнению, будет использовать Запад для того, чтобы у руля оставались лояльные политики. “Мы знаем, как по западной методичке это достигается: через расправу с политическими оппонентами, запретами неугодных партий и организаций, санкции против бизнесменов и политиков, фабрикацию уголовных дел, а иной раз – через физическую ликвидацию”, – говорит Андрей Сафонов.

По словам политолога, сейчас важно понять, собирается ли PAS выстраивать диалог с оппозицией. Он считает, что наиболее жесткие деятели партии попытаются лишить самых ярких или ненавистных оппозиционеров депутатских мандатов.

Андрей Сафронов отметил, что победа
“Действия и солидарности” стала возможна лишь потому, что “западники” привлекли к голосованию молдавскую диаспору во всех подконтрольных странах.

“Сокращение влияния России в Молдове неоспоримо. Россия потерпела тяжелое поражение в Молдове. Запад частично взял реванш после своих поражений в Белоруссии, Сирии, Венесуэле и т. д.”, – заявил политолог.

По словам специалиста, судить о том, что дальше произойдет в регионе, можно будет после того, как сформируется правительство и будет избрано руководство парламента. Также важно, кого Майи Санду назначит своим политпредставителем на переговорах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.09 / Мнение: Чего социалисты не понимают про капитализм

20.08 / Дмитрий Исхаков рассказал, что сделал со снимками Полины Гагариной после расставания

24.12 / Мнение: Навальнисты – вы хотя бы сейчас понимаете, что вы все поголовно становитесь врагами народа?

03.04 / Мнение: Февральская Революция Открыла Дорогу Октябрю

14.06 / Главред «Эха Москвы» назвал «ошибочным» решение исключить «Дождь» из кремлевского пула

19.06 / Свадьба со строителем, скандалы и попытка суицида: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

28.10 / Под Новосибирском 14-летняя школьница родила ребенка и случайно убила его

12.01 / В России предложили скорректировать стратегию борьбы с коронавирусом

05.12 / Рустам Солнцев шокировал поклонников редким фото с путанами 90-х

23.12 / Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова исполнила роль в сериале для взрослых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика