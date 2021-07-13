 

Пушков: Россию никто не может заставить признать однополые браки

13.07.2021, 16:50, Новости дня
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не может заставить Россию, как и другие страны, признать однополые браки, сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«ЕСПЧ часто выступает как политический, а не правовой институт, продвигающий политические установки и ценности европейской либеральной элиты. Что еще раз говорит о приоритете политики по отношению к праву в современной Европе. Однако признать однополые браки этот суд никого заставить не может – ни Россию, ни даже такие страны-члены ЕС, как Венгрия и Польша. Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий. Тем более, после принятия поправок в Конституцию, отвергающих произвольные и политизированные трактовки обязательств РФ перед Советом Европы», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что ЕСПЧ потребовал от РФ ввести юридическую процедуру признания однополых отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары.

В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в РФ однополых браков, заключенных за рубежом.



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