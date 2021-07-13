 

Забравшийся на крышу вагона для селфи подросток получил ожоги 80% тела в Воронеже

13.07.2021, 16:50, Новости дня
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Подростка, забравшегося на крышу грузового вагона в Воронеже, чтобы сделать селфи, ударило током, его госпитализировали, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

«12 июля текущего года, примерно в 17.20 мск несовершеннолетний мальчик 2005 года рождения поднялся на крышу вагона грузового поезда, стоящего на седьмом транзитном железнодорожном пути станции Отрожка Юго-Восточной железной дороги, где был поражен электрическим током», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, у него диагностировали ожоги около 80% тела разной степени.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», – добавили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, подвижный состав, истребована техническая документация, назначены необходимые экспертизы, продолжается сбор и закрепление доказательств по делу.

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