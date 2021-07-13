Тищенко пояснил конфликт с Ткаченко “разным подходом к жизни” и неудачей в шоу “Танцы со звездами”

“У нас с Сашей разная идеология, философия, подход к жизни. Наверное, все началось с телевидения”, – сказал политик.

Тищенко сказал, что в 2018 году, когда он был ведущим программы “Ревизор” на “Новом канале”, его позвали на “1+1” участвовать в главном проекте канала “Танцы со звездами”. Он согласился, но предупредил, что танцевать не умеет, поэтому канал гарантировал ему определенное количество эфиров, но обещания не сдержал. В итоге Тищенко вылетел из программы.

На вопрос, каким образом ему могли гарантировать эфиры, если за участников голосует независимое жюри и зрители, нардеп ответил: “Послушайте, мы же честно сейчас говорим. У канала есть обязательства, что звезда не уйдет раньше такого-то эфира. Это все устные договоренности”.

Тищенко обвинил телеканал в том, что они “дискредитировали его и президента”.

“Ткаченко прошел в Раду по спискам власти. “1+1” точно не воевал с Зеленским во время президентской кампании. “Плюсы” все обвиняли в обратном […] Мне не нужно рассказывать, как работает телевидение. “Плюсы” думали, что они будут рулить президентом, но нашим президентом никто рулить не будет”, – отметил нардеп.

Контекст:

Ткаченко с 2008 года возглавлял группу «1+1 media». В 2019 году прошел в Верховную Раду IX созыва по списку партии «Слуга народа” (№9). 4 июня прошлого года года Ткаченко назначили на должность министра культуры и информационной политики Украины.

Тищенко прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от “Слуги народа”. Он одержал победу в мажоритарном округе №219 в Киеве.

Он был главой киевской организации партии “Слуга народа”, а в феврале этого года возглавил областную партячейку в Закарпатской области, заменив депутата Игоря Кривошеева, сообщала пресс-служба “Слуги народа” 24 марта.

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