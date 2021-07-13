 

Военный, которого подозревают в огнестрельном ранении ребенка, был пьян – Геращенко

13.07.2021, 16:38, Новости дня
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“С большой вероятностью виновным в этой трагедии стал знакомый отца ребенка, военнослужащий, который накануне приехал в гости и в состоянии алкогольного опьянения из табельного оружия выстрелил в ребенка”, – говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый задержан и содержится в следственном изоляторе. 

Состояние мальчика крайне тяжелое, у него подозрение на компрессионный перелом позвоночника, написал Геращенко, поэтому ребенка доставили в киевскую больницу вертолетом специального авиационного отряда ГСЧС Украины. 

“Экипаж спасателей сегодня раз принимал участие в тактико-специальных учениях на Ровненщине, поэтому максимально быстро прибыл в Житомирский регион”, – пояснил Геращенко.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/4129626533790829

Контекст:

12 июля в больницу Новограда-Волынского Житомирской области доставили девятилетнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. 

Пострадавшего ребенка на вертолете доставили в Киев. Его будут лечить медики больницы “Охматдет”.

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе – это оказался военный из Киева, знакомый отца ребенка, который приехал накануне. Предварительно в полиции заявляли, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с оружием.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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