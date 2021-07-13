 

СБУ разоблачила коррупционную схему в Криворожском филиале “Укрзалізниці” на 7,5 млн грн

13.07.2021, 16:38, Новости дня
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Спецслужба инициировала проведение судебно-экономической экспертизы. Специалисты установили, что коррупционная схема нанесла государству ущерб почти на 7,5 млн грн.

По предварительным данным следствия, один из руководителей филиала организовал механизм уклонения предпринимателей от уплаты установленной суммы платежей за использование подвижного состава “Укрзалізниці”. Для реализации схемы ее участники вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.

“Установлено, что для перевозки грузов одного из промышленных предприятий чиновники выделяли платформы с дополнительным технологическим оборудованием. При этом в бухгалтерские документы вносили цены как за эксплуатацию обычных вагонов, предназначенных для транспортировки промышленного сырья”, – пояснили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной деятельности.

Высокопоставленному чиновнику структурного подразделения госпредприятия сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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