 

Певец Шура из-за похудения изменился до неузнаваемости

13.07.2021, 16:34, Разное
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Популярный российский певец Шура продолжает удивлять общественность своим изменившимся внешним видом. На новом фото он предстал сильно похудевшим. Многие поклонники даже не узнали его на снимке.
Некоторые комментаторы заявили, что сильное похудение просматривается, поскольку Шура на снимке запечатлен боком. Выбрав такую позу, он, наверняка, хотел показать отсутствие лишних килограммов. Часть поклонников уверена, что Шура стал привлекательнее после похудения, но нашлись и те, кто заявил об обратном.

Напомним, что о похудении исполнителя ходят разные слухи. Некоторые считают, что артист сбрасывает килограммы на фоне болезни. Сам же Шура не может поверить, что ранее был очень полным.

На новом фото он певец предстал в обтягивающих штанах серого цвета и оранжевой рубашке. В описании к публикации артист сделал акцент на своей обуви.



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